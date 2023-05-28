"Наші герої": Зеленський про сили ППО і рятувальників після масованої атаки
Президент Володимир Зеленський показав сили протиповітряної оборони України та рятувальників. Саме вони допомагають збивати ворожі цілі та ліквідовувати наслідки російських атак.
Світлини Володимир Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.
Сили ППО та рятувальники
"Сили протиповітряної оборони України. Ви чуєте сигнал повітряної тривоги інакше, ніж більшість. Ви спрямовуєте погляд угору, щоб нищити ворожі ракети, літаки, гелікоптери, безпілотники", — наголосив Зеленський.
Український лідер зазначив, що кожне збиття ворожих дронів та ракет — це врятовані життя.
Зеленський також наголосив, що українські рятувальники, які залучені до ліквідації наслідків ворожих ударів, викладаються на повну для порятунку інших.
Нагадаємо, у ніч проти 28 травня, у Києві пролунала серія вибухів. Внаслідок російської повітряної атаки дронами по столиці та падінням уламків у Голосіївському районі відомо про одного загиблого, а також ще одна людина отримала поранення.
Також ми писали, у КМВА заявили, що сьогоднішня атака дронами була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення. За попередніми даними, сили і засоби ППО в повітряному просторі Києва цієї ночі знищили понад 40 безпілотників ворога.
Додамо, у командуванні Повітряних сил розповіли, що Росія випустила по Україні 54 ударні дрони Shahed-136/131. 52 з них були збиті українськими захисниками.