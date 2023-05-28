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"Наши герои": Зеленский о силах ПВО и спасателях после массированной атаки

28 мая 2023 14:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Наши герои": Зеленский о силах ПВО и спасателях после массированной атаки
Украинский военный. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Владимир Зеленский показал силы противовоздушной обороны Украины и спасателей. Именно они помогают сбивать вражеские цели и ликвидировать последствия российских атак.

Фотографии Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

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Силы ПВО и спасатели

"Силы противовоздушной обороны Украины. Вы слышите сигнал воздушной тревоги иначе, чем большинство. Вы направляете взгляд вверх, чтобы уничтожать вражеские ракеты, самолеты, вертолеты, беспилотники", — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что каждое сбивание вражеских дронов и ракет — это спасенные жизни.

Зеленский также отметил, что украинские спасатели, которые привлечены к ликвидации последствий вражеских ударов, выкладываются на полную для спасения других.

Напомним, в ночь на 28 мая, в Киеве прозвучала серия взрывов. В результате российской воздушной атаки дронами по столице и падением обломков в Голосеевском районе известно об одном погибшем, а также еще один человек получил ранения.

Также мы писали, что в КМВА заявили, что сегодняшняя атака дронами была самой массированной с начала полномасштабного вторжения. По предварительным данным, силы и средства ПВО в воздушном пространстве Киева в эту ночь уничтожили более 40 беспилотников врага.

Добавим, в командовании Воздушных сил рассказали, что Россия выпустила по Украине 54 ударных дрона Shahed-136/131. 52 из них были сбиты украинскими защитниками.

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