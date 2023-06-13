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"Наші воїни, наші герої!": Зеленський подякував військовим за успіхи на фронті

13 червня 2023 22:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Наші воїни, наші герої!": Зеленський подякував військовим за успіхи на фронті
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні подякував всім воїнам, які зараз захищають нашу країну та просувають вперед українські позиції. Він відзначив військових 80-ї окремої бригади ДШВ, які просуваються на Бахмутському напрямку.

Відповідне звернення глава держави опублікував у своїх соцмережах.

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"Підрозділи ОСУВ "Таврія" — в умовах надзвичайно жорстоких боїв, в умовах авіаційної та артилерійської переваги окупанта є рух уперед. Дякую, вам воїни! Дякую за кожен крок і за кожен метр української землі, яка звільняється від російського зла!", — зазначив він.

Крім того, він висловив вдячність:

  • Морпіхам 35-ї та 36-ї окремих бригад;
  • 110-тій окремій механізованій бригаді;
  • 128-мій окремій гірсько-штурмовій бригаді;
  • десантникам "Сімдесятдевʼятки";
  • артилеристам 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ".

"І дякую всім у нашому суспільстві, хто розуміє, що звільнення нашої землі від таких окупантів потребує важких, героїчних та інтенсивних дій, які день за днем, крок за кроком дають необхідну потужність нашим наступальним діям", — зауважив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 12 червня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Від командувачів оперативних напрямків "Хортиця" і "Таврія" було заслухано ключові доповіді. 

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