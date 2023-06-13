"Наші воїни, наші герої!": Зеленський подякував військовим за успіхи на фронті
Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні подякував всім воїнам, які зараз захищають нашу країну та просувають вперед українські позиції. Він відзначив військових 80-ї окремої бригади ДШВ, які просуваються на Бахмутському напрямку.
Відповідне звернення глава держави опублікував у своїх соцмережах.
Успіхи наших військових
"Підрозділи ОСУВ "Таврія" — в умовах надзвичайно жорстоких боїв, в умовах авіаційної та артилерійської переваги окупанта є рух уперед. Дякую, вам воїни! Дякую за кожен крок і за кожен метр української землі, яка звільняється від російського зла!", — зазначив він.
Крім того, він висловив вдячність:
- Морпіхам 35-ї та 36-ї окремих бригад;
- 110-тій окремій механізованій бригаді;
- 128-мій окремій гірсько-штурмовій бригаді;
- десантникам "Сімдесятдевʼятки";
- артилеристам 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ".
"І дякую всім у нашому суспільстві, хто розуміє, що звільнення нашої землі від таких окупантів потребує важких, героїчних та інтенсивних дій, які день за днем, крок за кроком дають необхідну потужність нашим наступальним діям", — зауважив президент.
Нагадаємо, Володимир Зеленський 12 червня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Від командувачів оперативних напрямків "Хортиця" і "Таврія" було заслухано ключові доповіді.