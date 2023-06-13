"Наши воины, наши герои!": Зеленский поблагодарил военных за успехи на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении поблагодарил всех воинов, которые сейчас защищают нашу страну и продвигают вперед украинские позиции. Он отметил военных 80-й отдельной бригады ДШВ, которые продвигаются на Бахмутском направлении.
Соответствующее обращение глава государства опубликовал в своих соцсетях.
Удачи наших военных
"Подразделения ОСУВ "Таврия" — в условиях чрезвычайно жестоких боев, в условиях авиационного и артиллерийского превосходства оккупанта, проводит движение вперед. Спасибо, вам воины! Спасибо за каждый шаг и за каждый метр украинской земли, которая освобождается от российского зла!", — отметил он.
Кроме того, он выразил благодарность:
- Морпехам 35-й и 36-й отдельных бригад;
- 110-й отдельной механизированной бригаде;
- 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде;
- десантникам "Семьдесятдевятки";
- артиллеристам 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь".
"И благодарю всех в нашем обществе, кто понимает, что освобождение нашей земли от таких оккупантов требует тяжелых, героических и интенсивных действий, которые изо дня в день, шаг за шагом дают необходимую мощность нашим наступательным действиям", — отметил президент.
Напомним, Владимир Зеленский 12 июня провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. От командующих оперативными направлениями "Хортица" и "Таврия" были заслушаны ключевые доклады.