"Наши воины, наши герои!": Зеленский поблагодарил военных за успехи на фронте

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении поблагодарил всех воинов, которые сейчас защищают нашу страну и продвигают вперед украинские позиции. Он отметил военных 80-й отдельной бригады ДШВ, которые продвигаются на Бахмутском направлении.

Соответствующее обращение глава государства опубликовал в своих соцсетях.

Читайте также:

Удачи наших военных

"Подразделения ОСУВ "Таврия" — в условиях чрезвычайно жестоких боев, в условиях авиационного и артиллерийского превосходства оккупанта, проводит движение вперед. Спасибо, вам воины! Спасибо за каждый шаг и за каждый метр украинской земли, которая освобождается от российского зла!", — отметил он.

Кроме того, он выразил благодарность:

Морпехам 35-й и 36-й отдельных бригад;

110-й отдельной механизированной бригаде;

128-й отдельной горно-штурмовой бригаде;

десантникам "Семьдесятдевятки";

артиллеристам 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь".

"И благодарю всех в нашем обществе, кто понимает, что освобождение нашей земли от таких оккупантов требует тяжелых, героических и интенсивных действий, которые изо дня в день, шаг за шагом дают необходимую мощность нашим наступательным действиям", — отметил президент.

Напомним, Владимир Зеленский 12 июня провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. От командующих оперативными направлениями "Хортица" и "Таврия" были заслушаны ключевые доклады.