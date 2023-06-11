Успіхи ЗСУ на фронті: Зеленський подякував військовим

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Сьогодні українські військові повідомили про звільнення від окупантів трьох населених пунктів на Донеччині. Президент України Володимир Зеленський висловив подяку українським воїнам, які зараз несуть службу на передовій.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

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"Дякую за кожен крок"

"Я вдячний нашим воїнам за цей день. Кожній нашій бойовій бригаді, кожному нашому підрозділу. ОСУВи "Хортиця, "Таврія" — усі, хто зараз у боях, усі, хто на позиціях, усі, хто допомагає… Дякую вам! Дякую за кожен крок, за кожен бій, за кожного знищеного окупанта", — сказав Зеленський.

Він також висловив вдячність усім, хто бере участь у ліквідації наслідків катастрофи на Каховській ГЕС.

"І я вдячний кожному і кожній: військовим, поліцейським, рятувальникам, волонтерам, лікарям, місцевій владі… Усім, хто допомагає зараз рятувати людей після катастрофи на Каховській ГЕС. Особливо дякуємо тим, хто допомагає діставати людей, зокрема, з окупованих територій. Це надзвичайно складно, небезпечно, це особливий героїзм. Дякую за кожне врятоване життя", — сказав він.

Успіхи військових на Донеччині

Протягом останніх днів українським воїнам вдалося звільнити три населені пункти на Донеччині — Благодатне, Нескучне та Макарівку.

Як відомо, 10 червня 7-й окремий батальйон "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії 129-ї оБр сил Територіальної Оборони ЗСУ під командуванням майора Грищука Олександра звільнив село Нескучне Волноваського району Донецької області. Бійці вже вивісили свій стяг у селі.

Своєю чергою воїни 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії із сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне.

Увечері 11 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про деокупацію Макарівки. Також, за її словами, є успіх у районі Берхівського водосховища. Збройні сили України просунулись вперед на 250 метрів.

Крім того, на півдні країни є просування за двома напрямками від 300 до 1500 метрів.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія продовжує зазнавати значних втрат у живій силі. Зокрема, через безуспішні штурмові дії та спроби покращити своє тактичне положення на Бахмутському напрямку, найбільше особового складу втратили підрозділи повітряно-десантних військ.