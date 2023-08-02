Наслідки нічної атаки на Одеську область: пошкоджено елеватор
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок нічної атаки РФ на Одеську область постраждав південь регіону. Зафіксовано пожежу на об'єктах портової та промислової інфраструктури.
Про це Кіпер розповів у Telegram.
Нічна атака БпЛА на Одеську область
"Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють всі відповідні служби", — йдеться в повідомленні.
Також очільник Одеської ОВА додав, що станом на 05:30 інформації про постраждалих серед цивільного населення немає.
Однак остаточна інформація буде від військового командування.
Нагадаємо, що в Одеській області було чути звуки сильних вибухів вночі, 2 серпня. Попри потужний наліт безпілотників, цілі збивали сили ППО.
Також ми повідомляли про наслідки нічної атаки на Київ. Очільник КМВА Сергій Попко розповів, що сьогодні вночі, 2 серпня, Росія знову атакувала Україну ударними БпЛА типу "Shahed".
У Києві всі ворожі цілі, понад десять безпілотників, знищили сили протиповітряної оборони.