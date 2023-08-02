Наслідки нічної атаки на Одеську область: пошкоджено елеватор

Пошкоджений елеватор на Одещині. Ілюстративне фото: GrowHow

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок нічної атаки РФ на Одеську область постраждав південь регіону. Зафіксовано пожежу на об'єктах портової та промислової інфраструктури.

Про це Кіпер розповів у Telegram.

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"Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють всі відповідні служби", — йдеться в повідомленні.

Також очільник Одеської ОВА додав, що станом на 05:30 інформації про постраждалих серед цивільного населення немає.

Однак остаточна інформація буде від військового командування.

Джерело: t.me/odeskaODA

Нагадаємо, що в Одеській області було чути звуки сильних вибухів вночі, 2 серпня. Попри потужний наліт безпілотників, цілі збивали сили ППО.

Також ми повідомляли про наслідки нічної атаки на Київ. Очільник КМВА Сергій Попко розповів, що сьогодні вночі, 2 серпня, Росія знову атакувала Україну ударними БпЛА типу "Shahed".

У Києві всі ворожі цілі, понад десять безпілотників, знищили сили протиповітряної оборони.