Последствия ночной атаки на Одесскую область: поврежден элеватор

Поврежден элеватор в Одесской области. Иллюстративное фото: GrowHow

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате ночной атаки РФ на Одесскую область пострадал юг региона. Зафиксирован пожар на объектах портовой и промышленной инфраструктуры.

Об этом Кипер рассказал в Telegram.

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"В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы", — говорится в сообщении.

Также глава Одесской ОВА добавил, что по состоянию на 05:30 информации о пострадавших среди гражданского населения нет.

Однако окончательная информация будет получена от военного командования.

Источник: t.me/odeskaODA

Напомним, что в Одесской области были слышны звуки сильных взрывов ночью, 2 августа. Несмотря на мощный налет беспилотников, цели сбивали силы ПВО.

Также мы сообщали о последствиях ночной атаки на Киев. Глава КГВА Сергей Попко рассказал, что сегодня ночью, 2 августа, Россия снова атаковала Украину ударными БПЛА типа "Shahed".

В Киеве все вражеские цели, более десяти беспилотников, уничтожили силы противовоздушной обороны.