Наслідки ракетного удару по Запоріжжю (ФОТО)

22 березня російска ракети влучила в багатоповерхівку

Сьогодні, 22 березня, росіяни завдали ракетного удару по місту Запоріжжя. Ракета влучила у багатоповерхівку в районі Прибережної автомагістралі. Одна з ракет не розірвалася і застрягла у даху житлового будинку.

Ракетний удар по Запоріжжю

За інформацією голови Офісу Президента Андрія Єрмака, під ударом опинилися житлові будинки Запоріжжя. Також окупанти поцілили в острів Хортицю.

Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський написав, що країна-терорист росія продовжує знищувати українські міста та тероризувати цивільних.

"Це не повинно стати "просто звичайним днем" в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя", — наголосив він.

Фото: REUTERS/Sergiy Chalyi