Последствия ракетного удара по Запорожью (ФОТО)
Сегодня, 22 марта, россияне нанесли ракетный удар по городу Запорожье. Ракета попала в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали. Одна из ракет не разорвалась и застряла в крыше жилого дома.
Ракетный удар по Запорожью
По информации главы Офиса Президента Андрея Ермака, под ударом оказались жилые дома Запорожья. Также оккупанты попали в остров Хортицу.
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В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский написал, что страна-террорист россия продолжает уничтожать украинские города и терроризировать гражданских.
"Это не должно стать "просто обычным днем" в Украине, где угодно еще в Европе или мире. Надо больше единства и решительности мира, чтобы быстрее победить российский террор и защитить жизнь", — подчеркнул он.
Фото: REUTERS/Sergiy Chalyi