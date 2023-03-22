Последствия ракетного удара по Запорожью (ФОТО)

22 марта российская ракета попала в многоэтажку.

Сегодня, 22 марта, россияне нанесли ракетный удар по городу Запорожье. Ракета попала в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали. Одна из ракет не разорвалась и застряла в крыше жилого дома.

Ракетный удар по Запорожью

По информации главы Офиса Президента Андрея Ермака, под ударом оказались жилые дома Запорожья. Также оккупанты попали в остров Хортицу.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский написал, что страна-террорист россия продолжает уничтожать украинские города и терроризировать гражданских.

"Это не должно стать "просто обычным днем" в Украине, где угодно еще в Европе или мире. Надо больше единства и решительности мира, чтобы быстрее победить российский террор и защитить жизнь", — подчеркнул он.

Фото: REUTERS/Sergiy Chalyi