Зеленський оприлюднив момент удару ракети рф по будинку у Запоріжжі
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео влучання російської ракети у багатоповерхівку в Запоріжжі. За інформацією міської ради, загарбники скерували по житловому районі дві ракети.
Відповідні кадри з'явилися в офіційному Telegram глави держави.
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Удар рф по багатоповерхівці
Володимир Зеленський написав, що країна-терорист росія продовжує знищувати українські міста та тероризувати цивільних.
"Це не повинно стати "просто звичайним днем" в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя", — наголосив він.
Як відомо, сьогодні, 22 березня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в районі Прибережної автомагістралі. Ще одна не розірвалася і застрягла у даху житлового будинку.
Наразі інформації про постраждалих внаслідок удару поки що немає.
Додамо, що у ніч з 17 на 18 березня російські загарбники завдали ракетного удару по житловому комплексу на північному заході Запоріжжя, у правобережній його частині.
Був зруйнований ресторан у житловому комплексі.