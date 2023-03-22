Зеленський оприлюднив момент удару ракети рф по будинку у Запоріжжі

Наслідки ракетної атаки рф по Запоріжжю

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео влучання російської ракети у багатоповерхівку в Запоріжжі. За інформацією міської ради, загарбники скерували по житловому районі дві ракети.

Відповідні кадри з'явилися в офіційному Telegram глави держави.

Удар рф по багатоповерхівці

Володимир Зеленський написав, що країна-терорист росія продовжує знищувати українські міста та тероризувати цивільних.

"Це не повинно стати "просто звичайним днем" в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя", — наголосив він.

Як відомо, сьогодні, 22 березня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в районі Прибережної автомагістралі. Ще одна не розірвалася і застрягла у даху житлового будинку.

Наразі інформації про постраждалих внаслідок удару поки що немає.

Додамо, що у ніч з 17 на 18 березня російські загарбники завдали ракетного удару по житловому комплексу на північному заході Запоріжжя, у правобережній його частині.

Був зруйнований ресторан у житловому комплексі.