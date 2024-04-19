Последствия ракетной атаки на Днепр — в ОВА заявили о жертвах и пострадавших
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что в результате ракетной атаки России в ночь на 19 апреля в Днепре частично разрушен дом под завалами которого могут быть люди. В городе шестеро пострадавших, в области погибла женщина.
Об этом Сергей Лысак сообщает в Telegram.
Последствия ночной ракетной атаки на Днепр 19 апреля
"В Днепре горит пятиэтажка. Она частично разрушена. Под завалами могут быть люди. Сейчас, предварительно, шесть пострадавших", — рассказал Лысак.
Он отметил, что есть разрушения и на Криворожье, где поврежден объект инфраструктуры, а также на Синельниковщине, где погибла женщина.
Лысак добавил, что больше информации предоставит впоследствии.
Напомним, что в ночь на пятницу, 19 апреля, в Днепре были слышны взрывы. Лысак сообщал о ракетной атаке на область и работе ПВО.
Также мы писали, что в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара. В основном российские цели били по югу.
Добавим, что ночью 19 апреля Воздушные силы сообщали о взлете в России группы бомбардировщиков Ту-95.
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