Наступ, енергетика та підготовка до зими: Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У понеділок, 28 серпня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Переговори стосувалися, зокрема, захисту енергетичної інфраструктури, а також підготовці до зими.

Про це повідомив сам глава держави Володимир Зеленський.

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Ставка Зеленського

Перш за все, за словами Зеленського, присутні на зустрічі обговорили наступальні дії ЗСУ, забезпечення українських захисників зброєю та усім необхідним. З приводу цього виступили з доповідями: головнокомандувач Валерій Залужний, командувачі Олександр Сирський та Олександр Тарнавський.

Окрім цього, на переговорах йшлося про реалізацію плану, що стосується захисту енергетичної інфраструктури та підготовці до зими.

Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, перемога буде тільки наша. У цьому переконаний Президент України. За його словами, звільнення українських земель від російських загарбників потрібні всьому світу, оскільки наша країна бореться за спільні цінності.

Також ми писали, Зеленський докладно розповів, яку зброю виготовляє Україна. За його словами, Україна наразі виготовляє стільки техніки та зброї, скільки не виготовляла до початку повномасштабного вторгнення. І серед цієї зброї є така, яку країна не мала.