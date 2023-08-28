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Наступление, энергетика и подготовка к зиме: Зеленский провел Ставку

28 августа 2023 18:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Наступление, энергетика и подготовка к зиме: Зеленский провел Ставку
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В понедельник, 28 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Переговоры касались, в частности, защиты энергетической инфраструктуры, а также подготовки к зиме.

Об этом сообщил сам глава государства Владимир Зеленский.

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Прежде всего, по словам Зеленского, собравшиеся обсудили наступательные действия ВСУ, обеспечение украинских защитников оружием и всем необходимым. По этому поводу выступили с докладами: главнокомандующий Валерий Залужный, командующие Александр Сырский и Александр Тарнавский.

Кроме того, на переговорах речь шла о реализации плана, касающегося защиты энергетической инфраструктуры и подготовки к зиме.

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Сообщения Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, победа будет только наша. В этом убежден Президент Украины. По его словам, освобождение украинских земель от российских захватчиков нужно всему миру, поскольку наша страна борется за общие ценности.

Также мы писали, Зеленский подробно рассказал, какое оружие производит Украина. По его словам, Украина сейчас производит столько техники и оружия, сколько не производила до начала полномасштабного вторжения. И среди этого оружия есть такое, которое у страны не было.

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