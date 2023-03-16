Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти знизили загальний темп операцій в Україні, — ISW arrow

Окупанти знизили загальний темп операцій в Україні, — ISW

16 березня 2023 07:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Війська рф досі не змогли досягти значних успіхів
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Наступальна операція окупантів у Луганській області, ймовірно, наближається до кульмінації, якщо вона ще не кульмінувала, хоча рф перекинула на лінію Сватове-Кремінна більшість підрозділів у складі щонайменше трьох дивізій. Російські сили досягли лише мінімальних тактичних успіхів уздовж всієї лінії фронту на Луганщині протягом останнього тижня, й українським силам, ймовірно, нещодавно вдалося провести контратаки та повернути території.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Деталі

Аналітики не змогли підтвердити причетність 2-ї мотострілецької дивізії (1-ша гвардійська танкова армія, Західний військовий округ) до наступу в Луганській області, оскільки певні невизначені елементи, як повідомляється, були розгорнуті в області ще у січні — єдине велике формування, яке оцінюється як працює, але ще не залучено.

Невідомо, чи 2-га мотострілецька дивізія вже розгорнулася і її не спостерігали, чи вона очікує на розгортання в Луганській області чи на інших ділянках фронту. Однак, участь двох або трьох полків, що входять до складу 2-ї мотострілецької дивізії, навряд чи суттєво затримає або змінить кульмінацію російського наступу в Луганській області, особливо враховуючи те, що щонайменше п'ять російських полків, ймовірно, разом з кількома іншими, вже були повністю розгорнуті в цьому районі, але війська рф досі не змогли досягти значних успіхів.

Нагадаємо, російські окупанти зазнають значних втрат на Донецькому напрямку. До того ж загарбники мають брак боєприпасів. Внаслідок цього війська рф знизили свою активність.

Також ми писали, що 15 березня, українські військові збили російський бомбардувальний Су-24. Ворожу авіацію вдалося "приземлити" у Бахмуті Донецької області.

Додамо, у низці виправних закладів Луганської області окупанти почали вербувати засуджених до окупаційної армії. А для мирних мешканців росіяни не відкривають навіть найнеобхідніші окупаційні "адміністрації".

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

07:54 Анчелотті розповів про нову травму Бензема перед грою з "Барселоною"

07:45 Пригожин прокоментував звільнення генерала-полковника Теплинського, — ISW

07:44 Сили оборони за добу знищили російський літак та низку важливих наземних об'єктів, — Генштаб

07:35"Реал" та "Наполі" пройшли в 1/4 ЛЧ, Бензема встановив рекорд

07:32 Курс валют 16 березня: скільки коштують долар та євро

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:29 ​​​​​​​Наступ вагнерівців на Бахмут досягає кульмінації: в ISW пояснили, чи зможе ПВК захопити місто

Новина з фото

06:50 Кирило Шевченко відвідав масштабний Чемпіонат Одеської області з боксу

06:30 Насувається антициклон: якою буде погода в Одесі та області сьогодні

06:23 Як призначають субсидії і пільги у 2023: є певні труднощі

06:15Що допоможе "Шахтарю" перемогти на виїзді "Феєнорд" у 1/8 Ліги Європи: прогноз експертів

Новина з відео

06:15 Сьогодні День Ангела святкують Дарини: оригінальні привітання у прозі, віршах та листівках

Новина з відео

22:36 Російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватись, — Зеленський

Ексклюзив

19:00Партнерство замість шлюбу для ЛГБТ спільноти: що думають одесити про новий законопроєкт

Новина з відео

18:33 "В нас 80% "тьолки": Поплавський образив свою студентку та потрапив у сексистський скандал

Новина з відео

17:05 З’явився указ президента про звільнення Максима Марченка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:20 Критична інфраструктура на Одещині працюватиме навіть попри обстріли, — Братчук

Новина з відео

14:10Прокуратура зафіксувала наслідки ранкового обстрілу Харкова — пошкоджено навчальний заклад

Новина з відео

14:06Українські військові ефектно "приземлили" ворожий бомбардувальник Су-24 у Бахмуті

Новина з відео

13:52 Мешканець Маріуполя показав свою квартиру після "хазяйнування" окупантів

Новина з відео

13:12 Гуменюк розповіла, коли може відбутись черговий масований обстріл

21:45 Від троянд до національного символу Китаю: улюблені квіти знаменитостей

Новина з фото

19:45 Від Джекі Чана до Григорія Сковороди: актори "Дизель шоу" розповіли про свої улюблені книжки

Ексклюзив

19:00Партнерство замість шлюбу для ЛГБТ спільноти: що думають одесити про новий законопроєкт

18:45Наступний етап російського протистояння Заходу — дестабілізація: приклад Молдови

15:23Онлайн-розмитнення авто: Мінцифри змусить депутатів ще раз розглянути законопроєкт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

15:01 Атаки з артилерії, порожні вулиці та відсутність комунальних вигод — як живе прифронтовий Часів Яр

14:23Біткоїну прогнозують захмарне майбутнє: скільки коштуватиме

06:23Українцям підвищать ще один тариф: скільки доведеться доплатити

Новина з фото

21:11 Хотіла наздогнати Спірс та Агілеру: як живе поппринцеса нульових Менді Мур

Новина з фото

20:45 Playboy повертається: ТОП-10 найгарячіших та найвідоміших обкладинок чоловічого глянцю

Актуальне по темі

None 16 Березень 07:54

Анчелотті розповів про нову травму Бензема перед грою з "Барселоною"

None 16 Березень 07:45

Пригожин прокоментував звільнення генерала-полковника Теплинського, — ISW

None 16 Березень 07:44

Сили оборони за добу знищили російський літак та низку важливих наземних об'єктів, — Генштаб

None 16 Березень 07:35

"Реал" та "Наполі" пройшли в 1/4 ЛЧ, Бензема встановив рекорд

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB