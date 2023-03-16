Окупанти знизили загальний темп операцій в Україні, — ISW
Наступальна операція окупантів у Луганській області, ймовірно, наближається до кульмінації, якщо вона ще не кульмінувала, хоча рф перекинула на лінію Сватове-Кремінна більшість підрозділів у складі щонайменше трьох дивізій. Російські сили досягли лише мінімальних тактичних успіхів уздовж всієї лінії фронту на Луганщині протягом останнього тижня, й українським силам, ймовірно, нещодавно вдалося провести контратаки та повернути території.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
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Аналітики не змогли підтвердити причетність 2-ї мотострілецької дивізії (1-ша гвардійська танкова армія, Західний військовий округ) до наступу в Луганській області, оскільки певні невизначені елементи, як повідомляється, були розгорнуті в області ще у січні — єдине велике формування, яке оцінюється як працює, але ще не залучено.
Невідомо, чи 2-га мотострілецька дивізія вже розгорнулася і її не спостерігали, чи вона очікує на розгортання в Луганській області чи на інших ділянках фронту. Однак, участь двох або трьох полків, що входять до складу 2-ї мотострілецької дивізії, навряд чи суттєво затримає або змінить кульмінацію російського наступу в Луганській області, особливо враховуючи те, що щонайменше п'ять російських полків, ймовірно, разом з кількома іншими, вже були повністю розгорнуті в цьому районі, але війська рф досі не змогли досягти значних успіхів.
Нагадаємо, російські окупанти зазнають значних втрат на Донецькому напрямку. До того ж загарбники мають брак боєприпасів. Внаслідок цього війська рф знизили свою активність.
Також ми писали, що 15 березня, українські військові збили російський бомбардувальний Су-24. Ворожу авіацію вдалося "приземлити" у Бахмуті Донецької області.
Додамо, у низці виправних закладів Луганської області окупанти почали вербувати засуджених до окупаційної армії. А для мирних мешканців росіяни не відкривають навіть найнеобхідніші окупаційні "адміністрації".