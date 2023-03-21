Наступление россиян на Бахмут приближается к кульминации: у ISW оценили шанс на победу

Российские войска заняли часть Бахмута

Российское наступление на Бахмут, как и наступательная операция захватчиков в целом, близится к кульминации. Вероятность полного захвата Бахмута мала.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Незначительные успехи россиян под Бахмутом

Эксперты Института отметили, что российские войска, вероятно, добились определенных успехов в районе Бахмута.

Речь идет о продвижении в юго-западной и северной части города.

Смогут ли россияне захватить город полностью

В ISW предполагают, что российское весеннее наступление приближается к кульминации.

Вероятно, российские оккупационные войска усиливают усилия для того, чтобы добиться хотя бы незначительных успехов, прежде чем они лишатся инициативы.

Вероятность того, что наступление захватчиков заставит ВСУ полностью выйти из Бахмута, остается. Хотя, подчеркивают аналитики Институт изучения войны, такой сценарий маловероятен.

Напомним, аналитики Института изучения войны ранее отмечали, что вскоре украинские войска смогут перехватить инициативу под Бахмутом. По словам аналитиков, на кадрах с геолокацией от 19 марта видно, как ВСУ провели успешную контратаку к юго-западу от Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и оттеснили захватчиков дальше трассы Т0504 в этом районе.

Фото из российских СМИ