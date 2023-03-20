В ISW розповіли, чи зможуть ЗСУ перехопити ініціативу на Бахмутському напрямку
Українські війська провели локалізовану контратаку на південний захід від Бахмута. Аналітики вважають, що загальний весняний наступ армії рф, ймовірно, наближається до кульмінації.
Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.
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Експерти ISW переконані, що незабаром українські війська зможуть перехопити ініціативу під Бахмутом. За словами аналітиків, на кадрах із геолокацією від 19 березня видно, як ЗСУ провели успішну контратаку на південний захід від Іванівського (6 км на захід від Бахмута) та відтіснили загарбників далі від траси Т0504 у цьому районі.
Своєю чергою, представник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що того дня окупанти провели 25 атак у районі Бахмута, але, ймовірно, досягли лише незначних успіхів.
Натомість російські військові блогери пишуть, що українські сили наразі здатні посилити контратаки для стабілізації лінії фронту навколо Бахмута.
"Дедалі висхідні дискусії в росії щодо неминучого контрнаступу України в районі Бахмута свідчать про те, що російські джерела дедалі більше не впевнені щодо здатності російських військових утримати ініціативу навколо Бахмута", — наголошують в Інституті.
Нагадаємо, раніше ми писали про поточну ситуацію на Бахмутському напрямку.