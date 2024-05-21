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Наступ росіян на Харківщині — у ЗМІ розсекретили плани окупантів

21 травня 2024 21:06
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Наступ росіян на Харківщині — у ЗМІ розсекретили плани окупантів
Військовий армії РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У росіян були амбітні плани, які передбачали оточення Харкова та удар на Куп'янськ. Протягом 72 годин з початку атаки росіяни мали просунутися до села Борщова, загрожуючи обласному центру обстрілами ствольною артилерією.

Про це йдеться в матеріалі видання The Economist опублікованому в понеділок, 20 травня.

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Плани росіян в наступі на Харківщині 

Масштабний наступ російських терористів на територію Харківської області розпочався 10 травня. Від Бєлгородської області, яка перебуває під російською окупацією, напад був спрямований на Липці та Вовчанськ. Однак, замість створення "буферної зони", росіяни спробували оточити Харків та атакувати Куп'янськ.

За інформацією видання The Economist, плани Кремля мали часткове оточення Харкова та тиск на українські війська на схід від Печенізького водосховища. Проте росіяни зазнали невдачі через швидку реакцію українських сил, що призвело до відкидання їх аж на 10 кілометрів від цілі.

Початково планувалося розпочати операцію 15-16 травня, однак атака відбулася на тиждень раніше. Причини цієї зміни не відомі, що росіяни змогли пройти не дуже велику відстань від кордону. 

"Росіян зупинило швидко перекинуте угруповання з елітної 92-ї бригади, яке відкинуло їх аж на 10 км від первісної мети. Але до цього моменту йшлося про слабкі оборонні укріплення України, про те, як 125-та бригада, яка мала відбити атаку, фактично втекла з позицій під тиском, і про серйозні українські втрати", — пише видання.

Нагадаємо, 19 травня видання Sky News написало, що українські військові були таємно перекинуті на Харківщину перед новим наступом Росії. Пересування відбулося на початку травня.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни заявили, що ситуація з наступом на Харківщині та Донеччині загострюється. 

Харків
ЗМІ
Харківська область
окупанти
війна в Україні
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