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Наступление россиян в Харьковской области — в СМИ рассекретили планы оккупантов

21 мая 2024 21:06
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Наступление россиян в Харьковской области — в СМИ рассекретили планы оккупантов
Военная армия РФ. Фото иллюстративное: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

У россиян были амбициозные планы, предполагавшие окружение Харькова и удар на Купянск. В течение 72 часов с начала атаки россияне должны были продвинуться в село Борщева, угрожая областному центру обстрелами ствольной артиллерией.

Об этом говорится в материале издания The Economist, опубликованном в понедельник, 20 мая.

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Планы россиян в наступлении в Харьковской области

Масштабное наступление российских террористов на территорию Харьковской области началось 10 мая. От Белгородской области, находящейся под российской оккупацией, нападение было направлено на Липку и Волчанск. Однако вместо создания "буферной зоны" россияне попытались оцепить Харьков и атаковать Купянск.

По информации издания The Economist, планы Кремля имели частичное окружение Харькова и давление на украинские войска к востоку от Печенежского водохранилища. Однако россияне потерпели неудачу из-за быстрой реакции украинских сил, что привело к отвержению их на 10 километров от цели.

Первоначально планировалось начать операцию 15-16 мая, однако атака произошла неделей ранее. Причины этого изменения неизвестны, что россияне смогли пройти не очень большое расстояние от границы.

"Россиян остановила быстро опрокинутую группировку из элитной 92-й бригады, которая отбросила их на 10 км от первоначальной цели. Но до этого момента речь шла о слабых оборонительных укреплениях Украины, о том, как 125-я бригада, которая должна была отразить атаку, фактически сбежала с позиций под давлением, и о серьезных украинских потерях", — пишет издание.

Напомним, 19 мая издание Sky News написало, что украинские военные были тайно переброшены на Харьковскую область перед новым наступлением России. Передвижение произошло в начале мая.

Ранее аналитики Института изучения войны заявили, что ситуация с наступлением в Харьковской и Донбассе обостряется.

Харьков
СМИ
Харьковская область
оккупанты
война в Украине
наступление

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