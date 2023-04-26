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"Наступ України неминучий": Пригожин оцінив можливості окупаційної армії

26 квітня 2023 18:25
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
"Наступ України неминучий": Пригожин оцінив можливості окупаційної армії
Очільник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин. Фото: AP
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Очільник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин прокоментував майбутній наступ ЗСУ. За його словами, можливо, його запланують на 9 травня.

Про це зазначає пресслужба Пригожина.

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За словами Пригожина, наступ української армії може розпочатися після того, як "пройде останній дощ та висохне земля". Він також жаліється, що його ПВК не отримує належної кількості боєприпасів, а тому не може оборонятися і наступати.

"Ті покидьки, які ухвалюють рішення мають відповісти перед матерями загиблих. Мусить загинути один під час штурму, гине п'ять — бо немає снарядів. Усі прізвища, імена цих негідників на листочку. Прийде час і російський народ поставить це питання. І я на нього відповім із упевненістю", — сказав Пригожин.

Також керівник "вагнерівців" вчергове дорікнув вищому командуванню Росії.

"Сьогодні відбувається злочин проти Російської Федерації. Нас ще вистачить тижня на два-три, доки останній патрон залишається в автоматному ріжку. А потім інтригани мають понести відповідальність за те, що відбувається на фронті", — зазначив засновник ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, о російське Міноборони та Кремль об'єдналися з Пригожиним проти Путіна. Усе задля того, аби за допомогою російського інформаційного простору змусити Путіна завершити наступальні операції.

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