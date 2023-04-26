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"Наступление Украины неизбежно": Пригожин оценил возможности оккупационной армии

26 апреля 2023 18:25
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
"Наступление Украины неизбежно": Пригожин оценил возможности оккупационной армии
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: AP
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал предстоящее наступление ВСУ. По его словам, может быть, его запланируют на 9 мая.

Об этом отмечает пресс-служба Пригожина.

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По словам Пригожина, наступление украинской армии может начаться после того, как "пройдет последний дождь и высохнет земля". Он также жалуется, что его ЧВК не получает должного количества боеприпасов, а потому не может обороняться и наступать.

Те подонки, которые принимают решение, должны ответить перед матерями погибших. Должен погибнуть один во время штурма, погибает пять — потому что нет снарядов. Все фамилии, имена этих негодяев на листочке. Придёт время и российский народ задаст этот вопрос. И я на него отвечу с уверенностью", — сказал Пригожин.

Также руководитель "вагнеровцев" в очередной раз упрекнул высшему командованию России.

"Сегодня происходит преступление против Российской Федерации. Нас еще хватит недели на две-три, пока последний патрон остается в автоматном рожке. А затем интриганы должны понести ответственность за происходящее на фронте", — отметил основатель ЧВК "Вагнер".

Напомним, ранее мы писали о том, что российское Минобороны и Кремль объединились с Пригожиным против Путина. Все для того, чтобы с помощью российского информационного пространства вынудить Путина завершить наступательные операции.

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