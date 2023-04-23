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Російське Міноборони та Кремль об'єдналися з Пригожиним проти Путіна, — ISW

23 квітня 2023 08:40
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Російське Міноборони та Кремль об'єдналися з Пригожиним проти Путіна, — ISW
Президент Росії Володимир Путін. Фото: REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Військове командування Росії частково налагодило напружені стосунки з Пригожиним з початку квітня. Усе задля того, аби за допомогою російського інформаційного простору змусити Путіна завершити наступальні операції.

Таку думку висловлює ISW.

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Що відомо

Спостерігається покращення відносин Пригожина з російським Міноборони та Кремлем з початку квітня цього року. Наприклад, військове керівництво РФ у своїх щоденних звітах почало напряму визнавати сили "вагнерівців". А також надали йому боєприпаси та персонал задля підкріплення.

Пригожин обʼднався із кремлівськими військовими блогерами та опублікував інформацію про те, що син прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова Микола Пєсков нібито служить у ПВК "Вагнер" в Україні. У ISW кажуть, що це може бути ІПСО задля підвищення лояльності Пригожина до Кремля.

Як Пригожин впливає на Путіна

Російські політичні експерти кажуть, що Пригожин дотримується однієї моделі впливу на Путіна, а саме: публічно озвучує свої плани та проєкти, щоб переконати очільника Кремля здійснити зміни.

Також ходять чутки, що до Пригожина могли звернутися російське військове командування та окремі кремлівські чиновники, які виступають за замороження війни. Щоб той ще раз натиснув на російського Президента.

Нагадаємо, раніше ми писали пояснення від ISW, чому Пригожин закликав Путіна припинити війну.

Заклики Євгена Пригожина до російської влади закінчити війну та зосередитися на закріпленні російських сил на окупованих територіях можуть свідчити про те, що він знайшов покровителя. Можливо, йдеться про людину, пов’язану з Міноборони Росії, яка підтримує тимчасове заморожування війни в Україні з політичних мотивів.  

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