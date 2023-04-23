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Пригожин раскритиковал Пескова за то, что тот отправил сына в ЧВК "Вагнер"

23 апреля 2023 20:40
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Пригожин раскритиковал Пескова за то, что тот отправил сына в ЧВК "Вагнер"
Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Фото: РосСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 23 апреля, российские СМИ взяли интервью у Евгения Пригожина. Он подверг критике Пескова за то, что тот отправил сына в ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает пресс-служба Пригожина.

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Интервьюер задал вопрос Пригожину о ситуации с сыном Дмитрия Пескова, который якобы служил в ЧВК "Вагнер".

"Как вы считаете, не навредит ли эта ситуация Дмитрию Сергеевичу, ведь служба Николая Пескова в ППК "Вагнер", скажем так, не совсем стандартное решение?" — задал вопрос корреспондент.

"Безусловно, за такой неприятный поступок, как служба сына в ППК "Вагнер", Дмитрия Сергеевича нужно срочно уволить с должности, потому что он как минимум нарушил корпоративную этику глубинного государства. Дети представителей российских политических элит и дети представителей того же глубинного государства должны учиться в Гарварде, Оксфорде и занимать должности директоров государственных предприятий, банков или в конце концов губернаторами или вице-губернаторами, поэтому Дмитрий Сергеевич поступил очень плохо, дав согласие Николаю на службу в ППК "Вагнер", — заявил Евгений Пригожин.

Напомним, что владелец ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова якобы отслужил у него. По его словам, Николай Песков был в его ПИК артиллеристом.

Финансист Wagner Group Евгений Пригожин, вероятно, пытается убедить президента России Владимира Путина перейти к обороне накануне потенциального украинского контрнаступления. Пригожин выступает за то, чтобы Россия сосредоточилась на удержании нынешней линии фронта, а не искала больше достижений.

Ранее мы писали, что призывы финансиста российской частной военной компании (ПИК) "Вагнер" Евгения Пригожина к российским властям закончить войну и сосредоточиться на закреплении российских сил на оккупированных территориях могут свидетельствовать о том, что он нашел покровителя. Возможно, речь идет о человеке, связанном с Минобороны России, который поддерживает временную заморозку войны в Украине по политическим мотивам.

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