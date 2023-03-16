Наступление вагнеровцев на Бахмут достиг кульминации: в ISW объяснили, сможет ли ЧВК захватить город
Российские наемники из ЧВК "Вагнер" уменьшили количество атак на Бахмут. Это означает, что атака на город приближается к кульминации, а захватить Бахмут у "вагнеровцев" нет сил.
Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
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Кульминация бахмутской операции
Аналитики Института предположили, что ситуация вокруг Бахмута, наступление на этот город подразделений ЧВК "Вагнер" близится к кульминации.
Это указывает на уменьшение количества российских атак как в самом городе, так и вокруг него.
В частности, за последние дни "вагнеровцы" смогли похвастаться разве что взятием маленькой деревни Зализянское, что в 9 километрах к северу от Бахмута.
Чем завершится наступление на Бахмут
В ISW отмечают, что ЧВК "Вагнер" имеющимися силами вряд ли сможет захватить весь город.
Причины — отсутствие достаточного количества боеприпасов и большие потери самих наемников Евгения Пригожина.
Для продолжения наступления на Бахмутском направлении оккупантам необходимо привлечь значительные резервы, но пока у других частей оккупационного контингента не желает помочь "вагнеровцам".
Напомним, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время встречи было принято решение о дальнейшем содержании и обороне Бахмута.
Также руководитель объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сообщил, что российские оккупанты понесут значительные потери на Донецком направлении. К тому же захватчики имеют нехватку боеприпасов. В результате этого войска рф снизили свою активность.
Фото из российских СМИ