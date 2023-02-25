Все наступления россиян на востоке — безуспешны, — Гайдай

Наступления не прекращаются: Гайдай назвал самые горячие направления в Луганской области
Российские оккупационные войска продолжают наступать на Сватовском и Кременском направлении. Однако любые действия врага остаются безуспешными.
Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Ситуация на востоке
По информации Сергея Гайдая, враг не останавливает наступления на Сватовском и Кременском направлении. Хоть ситуация и стабильно тяжелая, но контролируемая украинскими силами обороны.
"Все попытки врага в последние дни безуспешны — на Сватовщине они пытались пойти вперед тяжелой техникой, но получили сопротивление и развернулись", — сообщил Гайдай.
Также Гайдай рассказал, что на Кременском направлении двое суток назад из трех ушедших в наступление рот россиян вражеские войска потеряли 70 человек погибшими и примерно столько же ранеными.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что за сутки украинские защитники ликвидировали почти 700 российских оккупантов.
Кроме того, захватчики за сутки потеряли 12 танков, девять боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем и один вертолет.