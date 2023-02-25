Все наступления россиян на востоке — безуспешны, — Гайдай

Ситуация на востоке остается стабильно тяжелой

Российские оккупационные войска продолжают наступать на Сватовском и Кременском направлении. Однако любые действия врага остаются безуспешными.

Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Ситуация на востоке

По информации Сергея Гайдая, враг не останавливает наступления на Сватовском и Кременском направлении. Хоть ситуация и стабильно тяжелая, но контролируемая украинскими силами обороны.

"Все попытки врага в последние дни безуспешны — на Сватовщине они пытались пойти вперед тяжелой техникой, но получили сопротивление и развернулись", — сообщил Гайдай.

Также Гайдай рассказал, что на Кременском направлении двое суток назад из трех ушедших в наступление рот россиян вражеские войска потеряли 70 человек погибшими и примерно столько же ранеными.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что за сутки украинские защитники ликвидировали почти 700 российских оккупантов.

Кроме того, захватчики за сутки потеряли 12 танков, девять боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем и один вертолет.