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Нацгвардієць із ПЗРК "Ігла" збив крилату ракету під час атаки на Київ

9 травня 2023 16:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нацгвардієць із ПЗРК "Ігла" збив крилату ракету під час атаки на Київ
Російська ракета, яку збив військовослужбовець Нацгвардії. Фото: facebook.com/NGUmainpage
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Військовослужбовець Нацгвардії приземлив російську крилату ракету під час нічної атаки окупантів на Київ. Він використав переносний зенітно-ракетний комплекс "Ігла".

Про це повідомляє Нацгвардія.

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"Під час сигналу повітряної тривоги розрахунок мобільної вогневої групи НГУ висунувся на свою позицію. Вже за короткий час було отримано інформацію про наближення повітряної цілі. Гвардієць захопив ціль та здійснив пуск із ПЗРК "Ігла". У результаті чого вдалося збити ворожу крилату ракету Х-55", — йдеться у повідомленні.

Уламки збитої російської ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів Київської області. Внаслідок падіння є часткові руйнування цивільної інфраструктури. 

У Нацгвардії зазначили, що завдяки майстерній роботі мобільної вогневої групи вдалося уникнути людських жертв та приземлити чергову ворожу ракету.

Российская ракета, которую сбил Нацгвардеец
Російська ракета, яку збив військовослужбовець Нацгвардії. Фото: facebook.com/NGUmainpage
Российская ракета, которую сбил Нацгвардеец
Російська ракета, яку збив військовослужбовець Нацгвардії. Фото: facebook.com/NGUmainpage

Нагадаємо, росіяни знову атакували Київ, цього разу використовуючи крилаті ракети. Але усі ракети, а це близько 15 одиниць зброї, були збиті протиповітряною обороною.

Також ми писали, що протиповітряна оборона збила 23 із 25 крилатих ракет, якими росіяни обстріляли Україну у ніч з 8 на 9 травня. Обстріл української території відбувався як з кораблів на Чорному морі, так і з літаків в районі Каспію.

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