Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Нацгвардеец из ПЗРК "Игла" сбил крылатую ракету во время атаки на Киев arrow

Нацгвардеец из ПЗРК "Игла" сбил крылатую ракету во время атаки на Киев

9 мая 2023 16:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Нацгвардеец из ПЗРК "Игла" сбил крылатую ракету во время атаки на Киев
Российская ракета, которую сбил военнослужащий Нацгвардии. Фото: facebook.com/NGUmainpage
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Военнослужащий Нацгвардии приземлил российскую крылатую ракету во время ночной атаки оккупантов на Киев. Он использовал переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла".

Об этом сообщает Нацгвардия.

Читайте также:

Сбитие крылатой ракеты оккупантов

"При сигнале воздушной тревоги расчет мобильной огневой группы НГУ выдвинулся на свою позицию. Уже через короткое время была получена информация о приближении воздушной цели. Гвардеец захватил цель и осуществил пуск с ПЗРК "Игла". В результате чего удалось сбить вражескую крылатую ракету Х-55", — говорится в сообщении.

Обломки сбитой российской ракеты были обнаружены на территории населенного пункта в одном из районов Киевской области. В результате падения есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры.

В Нацгвардии отметили, что благодаря искусной работе мобильной огневой группы удалось избежать человеческих жертв и приземлить очередную вражескую ракету.

Российская ракета, которую сбил Нацгвардеец
Российская ракета, которую сбил военнослужащий Нацгвардии. Фото: facebook.com/NGUmainpage
Российская ракета, которую сбил Нацгвардеец
Российская ракета, которую сбил военнослужащий Нацгвардии. Фото: facebook.com/NGUmainpage

Напомним, россияне снова атаковали Киев, на этот раз используя крылатые ракеты. Но все ракеты, а это около 15 единиц оружия, были сбиты противовоздушной обороной.

Также мы писали, что противовоздушная оборона сбила 23 из 25 крылатых ракет, которыми россияне обстреляли Украину в ночь с 8 на 9 мая. Обстрел украинской территории происходил как с кораблей на Черном море, так и с самолетов в районе Каспия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас