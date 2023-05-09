Нацгвардеец из ПЗРК "Игла" сбил крылатую ракету во время атаки на Киев
Военнослужащий Нацгвардии приземлил российскую крылатую ракету во время ночной атаки оккупантов на Киев. Он использовал переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла".
Об этом сообщает Нацгвардия.
Сбитие крылатой ракеты оккупантов
"При сигнале воздушной тревоги расчет мобильной огневой группы НГУ выдвинулся на свою позицию. Уже через короткое время была получена информация о приближении воздушной цели. Гвардеец захватил цель и осуществил пуск с ПЗРК "Игла". В результате чего удалось сбить вражескую крылатую ракету Х-55", — говорится в сообщении.
Обломки сбитой российской ракеты были обнаружены на территории населенного пункта в одном из районов Киевской области. В результате падения есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры.
В Нацгвардии отметили, что благодаря искусной работе мобильной огневой группы удалось избежать человеческих жертв и приземлить очередную вражескую ракету.
Напомним, россияне снова атаковали Киев, на этот раз используя крылатые ракеты. Но все ракеты, а это около 15 единиц оружия, были сбиты противовоздушной обороной.
Также мы писали, что противовоздушная оборона сбила 23 из 25 крылатых ракет, которыми россияне обстреляли Украину в ночь с 8 на 9 мая. Обстрел украинской территории происходил как с кораблей на Черном море, так и с самолетов в районе Каспия.