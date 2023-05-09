Нацгвардеец из ПЗРК "Игла" сбил крылатую ракету во время атаки на Киев

Российская ракета, которую сбил военнослужащий Нацгвардии. Фото: facebook.com/NGUmainpage

Военнослужащий Нацгвардии приземлил российскую крылатую ракету во время ночной атаки оккупантов на Киев. Он использовал переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла".

Об этом сообщает Нацгвардия.

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"При сигнале воздушной тревоги расчет мобильной огневой группы НГУ выдвинулся на свою позицию. Уже через короткое время была получена информация о приближении воздушной цели. Гвардеец захватил цель и осуществил пуск с ПЗРК "Игла". В результате чего удалось сбить вражескую крылатую ракету Х-55", — говорится в сообщении.

Обломки сбитой российской ракеты были обнаружены на территории населенного пункта в одном из районов Киевской области. В результате падения есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры.

В Нацгвардии отметили, что благодаря искусной работе мобильной огневой группы удалось избежать человеческих жертв и приземлить очередную вражескую ракету.

Российская ракета, которую сбил военнослужащий Нацгвардии. Фото: facebook.com/NGUmainpage

Российская ракета, которую сбил военнослужащий Нацгвардии. Фото: facebook.com/NGUmainpage

Напомним, россияне снова атаковали Киев, на этот раз используя крылатые ракеты. Но все ракеты, а это около 15 единиц оружия, были сбиты противовоздушной обороной.

Также мы писали, что противовоздушная оборона сбила 23 из 25 крылатых ракет, которыми россияне обстреляли Украину в ночь с 8 на 9 мая. Обстрел украинской территории происходил как с кораблей на Черном море, так и с самолетов в районе Каспия.