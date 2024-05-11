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Нацгвардійці показали потужний удар по російській БМД-4М з боєкомплектом

11 травня 2024 16:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нацгвардійці показали потужний удар по російській БМД-4М з боєкомплектом
Удар по російській БМД-4М з боєкомплектом. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сили оборони Україні успішно ліквідовують російських окупантів та їх військову техніку. Так, нацгвардійці показали, як вдарили по ворожій БМД-4М з боєкомплектом.

Відео опублікувала пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Telegram у суботу, 11 травня.

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На відео можна побачити ураження російської БМД-4М з комплектом БК за допомогою FPV-дрона. 

"Робота 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії. Запорізький напрямок", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України поділився з громадськістю вражаючим відео, на якому показано, як українські військові знищують ворожий танк. Протитанкісти з 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ разом з підрозділом Національної гвардії успішно взаємодіяли для досягнення цієї мети.

Також армія Росії активізувала військові маневри у Харківській області. Деякі штурмові групи мотострілецьких бригад пробували прорватись на півночі області, в бік Вовчанська, але були зупинені спецпризначенцями НГУ "Омега".

війна
українці
Нацгвардія
Україна
Запорізька область
військова техніка
окупанти

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