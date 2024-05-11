Нацгвардійці показали потужний удар по російській БМД-4М з боєкомплектом
Сили оборони Україні успішно ліквідовують російських окупантів та їх військову техніку. Так, нацгвардійці показали, як вдарили по ворожій БМД-4М з боєкомплектом.
Відео опублікувала пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Telegram у суботу, 11 травня.
Удар по російській техніці
На відео можна побачити ураження російської БМД-4М з комплектом БК за допомогою FPV-дрона.
"Робота 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії. Запорізький напрямок", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України поділився з громадськістю вражаючим відео, на якому показано, як українські військові знищують ворожий танк. Протитанкісти з 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ разом з підрозділом Національної гвардії успішно взаємодіяли для досягнення цієї мети.
Також армія Росії активізувала військові маневри у Харківській області. Деякі штурмові групи мотострілецьких бригад пробували прорватись на півночі області, в бік Вовчанська, але були зупинені спецпризначенцями НГУ "Омега".
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