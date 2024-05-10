Бійці Третьої штурмової показали, як знищили ворожий БТР-82 з боєприпасами

Знищення російського БТР-82 з боєприпасами. Фото: скриншот з відео

Українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів та ворожу техніку. Так, бійці Третьої окремої штурмової бригади показали, як вдарили по БТР-82 з боєприпасами противника.

Відео Третя штурмова опублікувала в Telegram у п'ятницю, 10 травня.

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Військова техніка окупантів доставляла боєкомплект на передові позиції РФ. Транспортер зупинили українські FPV-дрони й добили до повного знищення і детонування боєприпасів на борту.

"Мінус машина та снаряди, якими окупанти збиралися розбирати наші укріплення на Луганщині. Нічний лакі страйк підрозділу "FATUM", бійців Протитанкового батальйону Третьої штурмової", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники продовжують стримувати ворога та завдавати йому значних втрат. Так, бійці Національної Гвардії України тримають під вогневим контролем позиції окупантів та ліквідовують їх.

Також українські прикордонники продемонстрували ефективність влучання по позиціях окупантів. Кадри військових дій, які були опубліковані, свідчать про успішну спільну роботу аеророзвідки підрозділу "Aut nos aut nullus! — Або ми, або ніхто!" та артилеристів бригади "Помста".