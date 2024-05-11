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Генштаб показав, як українські захисники "підсмажили" ворожий танк — ефектне відео

11 травня 2024 15:00
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Генштаб показав, як українські захисники "підсмажили" ворожий танк — ефектне відео
Палаючий російський танк. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Генеральний штаб Збройних Сил України поділився з громадськістю вражаючим відео, на якому показано, як українські військові знищують ворожий танк. Протитанкісти з 77-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України разом з підрозділом Національної гвардії успішно взаємодіяли для досягнення цієї мети.

Кадри влучного пострілу Генштаб ЗСУ опублікував у своїх соцмережах в суботу, 11 травня.

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За словами представників бригади, після точного пострілу ворожа техніка почала горіти, а з екіпажу вижив лише механік-водій, який змушений був вийти з танка.

Генштаб показав, як українські захисники "підсмажили" ворожий танк — ефектне відео - фото 1
Скриншот допису Генштаба ЗСУ

Нагадаємо, бійці Нацгвардії показали відео, як тримають під вогневим контролем позиції окупантів та ліквідовують їх.

Також ми писали, що прикордонники бригади "Сталевий кордон" ударом FPV-дрона знищили ворожу ціль — 152-мм гармату "Гіацинт-Б". 

Крім того, бійці першого штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади успішно знищили дронами позиції розрахунків російського протитанкового ракетного комплексу "Корнет". 

російські війська
ЗСУ
танки
окупанти
Генштаб ЗСУ
війна в Україні

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