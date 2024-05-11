Генштаб показав, як українські захисники "підсмажили" ворожий танк — ефектне відео
Генеральний штаб Збройних Сил України поділився з громадськістю вражаючим відео, на якому показано, як українські військові знищують ворожий танк. Протитанкісти з 77-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України разом з підрозділом Національної гвардії успішно взаємодіяли для досягнення цієї мети.
Кадри влучного пострілу Генштаб ЗСУ опублікував у своїх соцмережах в суботу, 11 травня.
Знищення техніки ворога
За словами представників бригади, після точного пострілу ворожа техніка почала горіти, а з екіпажу вижив лише механік-водій, який змушений був вийти з танка.
Нагадаємо, бійці Нацгвардії показали відео, як тримають під вогневим контролем позиції окупантів та ліквідовують їх.
Також ми писали, що прикордонники бригади "Сталевий кордон" ударом FPV-дрона знищили ворожу ціль — 152-мм гармату "Гіацинт-Б".
Крім того, бійці першого штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади успішно знищили дронами позиції розрахунків російського протитанкового ракетного комплексу "Корнет".
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