Нацгвардейцы показали мощный удар по российской БМД-4М с боекомплектом

Удар по российской БМД-4М с боекомплектом. Фото: скриншот с видео

Силы обороны Украины успешно ликвидируют российских оккупантов и их военную технику. Так, нацгвардейцы показали, как ударили по вражеской БМД-4М с боекомплектом.

Видео опубликовала пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram в субботу, 11 мая.

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На видео можно увидеть поражение российской БМД-4М с комплектом БК с помощью FPV-дрона.

"Работа 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии. Запорожское направление", — говорится в сообщении.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился с общественностью поразительным видео, на котором показано, как украинские военные уничтожают вражеский танк. Противотанкисты из 77-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ вместе с подразделением Национальной гвардии успешно взаимодействовали для достижения этой цели.

Также армия России активизировала военные маневры в Харьковской области. Некоторые штурмовые группы мотострелковых бригад пробовали прорваться на севере области, в сторону Волчанска, но были остановлены спецназовцами НГУ "Омега".