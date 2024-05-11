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Нацгвардейцы показали мощный удар по российской БМД-4М с боекомплектом

11 мая 2024 16:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Нацгвардейцы показали мощный удар по российской БМД-4М с боекомплектом
Удар по российской БМД-4М с боекомплектом. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Силы обороны Украины успешно ликвидируют российских оккупантов и их военную технику. Так, нацгвардейцы показали, как ударили по вражеской БМД-4М с боекомплектом.

Видео опубликовала пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram в субботу, 11 мая.

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На видео можно увидеть поражение российской БМД-4М с комплектом БК с помощью FPV-дрона.

"Работа 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии. Запорожское направление", — говорится в сообщении.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился с общественностью поразительным видео, на котором показано, как украинские военные уничтожают вражеский танк. Противотанкисты из 77-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ вместе с подразделением Национальной гвардии успешно взаимодействовали для достижения этой цели.

Также армия России активизировала военные маневры в Харьковской области. Некоторые штурмовые группы мотострелковых бригад пробовали прорваться на севере области, в сторону Волчанска, но были остановлены спецназовцами НГУ "Омега".

война
украинцы
Нацгвардия
Украина
Запорожская область
военная техника
оккупанты

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