Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Обучение украинских пилотов в Британии: Игнат сделал важное уточнение arrow

Обучение украинских пилотов в Британии: Игнат сделал важное уточнение

6 июня 2023 00:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Юрий Игнат рассказал, отправились ли украинские пилоты на обучение в Британию
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Списки украинских пилотов, которые будут учиться в Британии, уже давно сформированы. Однако ни один из военных еще не отправился за границу.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП.

Читайте также:

Подробности

Игнат объяснил, что пока не планируется обучение украинских пилотов. За границу отправились только первые группы авиационных специалистов.

"Пока речь не идет об обучении пилотов. Отправились первые группы авиационных специалистов, которые изучают возможность дальнейшего развертывания обучения украинских летчиков", — уточнил спикер Воздушных сил.

Он также добавил, что страны, которые будут учить украинских летчиков, поддерживают Украину и предлагают разные виды подготовки. Речь идет об обучении не только пилотов, но и других авиционных специалистов.

Предыстория

Сегодня, 5 июня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из Украины в Британию отправились первые группы пилотов. Там их будут учить руководить западными истребителями.

Об этом он рассказал после встречи с министром иностранных дел Британии Джеймсом Клэверли. Лидеры говорили о вооруженной поддержке, восстановлении страны и интеграции в НАТО. В частности, Шмыгаль поблагодарил за поддержку и "готовность учить наших пилотов".

После того, как пресс-секретарь Воздушных сил сделал уточнение об обучении пилотов, Шмыгаль отредактировал свое сообщение в Telegram.

"UPD: Первые группы уже отобраны для обучения в Британии", — изменил премьер.

Отредактированный пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, будут ли ВСУ использовать F-16 во время летнего контрнаступления.

Также добавить, что в Минобороны рассказали, сколько F-16 нужно Украине для деоккупации территорий.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас