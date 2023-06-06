Юрий Игнат рассказал, отправились ли украинские пилоты на обучение в Британию

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Фото: google

Списки украинских пилотов, которые будут учиться в Британии, уже давно сформированы. Однако ни один из военных еще не отправился за границу.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП.

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Игнат объяснил, что пока не планируется обучение украинских пилотов. За границу отправились только первые группы авиационных специалистов.

"Пока речь не идет об обучении пилотов. Отправились первые группы авиационных специалистов, которые изучают возможность дальнейшего развертывания обучения украинских летчиков", — уточнил спикер Воздушных сил.

Он также добавил, что страны, которые будут учить украинских летчиков, поддерживают Украину и предлагают разные виды подготовки. Речь идет об обучении не только пилотов, но и других авиционных специалистов.

Предыстория

Сегодня, 5 июня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из Украины в Британию отправились первые группы пилотов. Там их будут учить руководить западными истребителями.

Об этом он рассказал после встречи с министром иностранных дел Британии Джеймсом Клэверли. Лидеры говорили о вооруженной поддержке, восстановлении страны и интеграции в НАТО. В частности, Шмыгаль поблагодарил за поддержку и "готовность учить наших пилотов".

После того, как пресс-секретарь Воздушных сил сделал уточнение об обучении пилотов, Шмыгаль отредактировал свое сообщение в Telegram.

"UPD: Первые группы уже отобраны для обучения в Британии", — изменил премьер.

Отредактированный пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, будут ли ВСУ использовать F-16 во время летнего контрнаступления.

Также добавить, что в Минобороны рассказали, сколько F-16 нужно Украине для деоккупации территорий.