Путин и Лукашенко хотят обсудить совместные ядерные учения

Диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото иллюстративное: ТАСС

Российский диктатор Владимир Путин планирует обсудить с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко вопросы безопасности и вторую фазу ядерных учений РФ с участием белорусских военных. Глава Кремля прибыл в Минск накануне вечером.

О планах по переговорам сообщает российское информационное агентство ТАСС.

Читайте также:

Вопросы безопасности и экономики

Лукашенко лично встретил Путина в аэропорту и сказал, что в ходе переговоров вопросы безопасности будут на первом плане. Также стороны обсудят экономическое сотрудничество между странами.

"Путин заявил, что планирует обсудить с Лукашенко в Минске вопросы безопасности и вторую фазу ядерных учений РФ с участием белорусских военных", — написали журналисты ТАСС.

Двадцать первого мая Российская Федерация начала первый этап учений по применению нестратегического ядерного оружия. В учениях задействованы комплексы "Искандер" и ракеты "Кинжал".

Напомним, в Институте изучения войны объяснили, зачем Россия время от времени заявляет о ядерном оружии.

Также мы сообщали, что Европейский Союз по результатам заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 16 мая, напомнил России о ее обещании не вступать в ядерную войну против какой-либо страны в мире.