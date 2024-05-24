Путин и Лукашенко хотят обсудить совместные ядерные учения

Зачем Путин прилетел в Минск — что пишут СМИ
Российский диктатор Владимир Путин планирует обсудить с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко вопросы безопасности и вторую фазу ядерных учений РФ с участием белорусских военных. Глава Кремля прибыл в Минск накануне вечером.
О планах по переговорам сообщает российское информационное агентство ТАСС.
Вопросы безопасности и экономики
Лукашенко лично встретил Путина в аэропорту и сказал, что в ходе переговоров вопросы безопасности будут на первом плане. Также стороны обсудят экономическое сотрудничество между странами.
"Путин заявил, что планирует обсудить с Лукашенко в Минске вопросы безопасности и вторую фазу ядерных учений РФ с участием белорусских военных", — написали журналисты ТАСС.
Двадцать первого мая Российская Федерация начала первый этап учений по применению нестратегического ядерного оружия. В учениях задействованы комплексы "Искандер" и ракеты "Кинжал".
Напомним, в Институте изучения войны объяснили, зачем Россия время от времени заявляет о ядерном оружии.
Также мы сообщали, что Европейский Союз по результатам заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 16 мая, напомнил России о ее обещании не вступать в ядерную войну против какой-либо страны в мире.
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