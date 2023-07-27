Зачем россияне начали наступление на Купянском направлении: комментарий генерала Романенко

Российские войска на Купянском направлении. Фото: росСМИ

Российские оккупационные войска пытаются захватить всю территорию Луганской и Донецкой областей. Именно для этого, а также для отвлечения резервов ВСУ, они и начали наступление на Купянском направлении.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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Мотивы нового российского наступления

По мнению Игоря Романенко, наступление оккупационных войск на Купянском направлении преследует цель прежде всего выполнения военно-политической задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным — захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, одной из задач этой военной операции могло быть вовлечение в боевое действие на востоке Украины тех резервов, которые ВСУ подготовили к наступлению на юге.

С чем оккупанты начали наступление

Генерал-лейтенант в отставке Романенко подчеркнул, что российское военное командование собрало на Купянском направлении серьезную группировку, которая составляет около 100 тысяч военнослужащих.

Мощна и техническая составляющая этой группировки. Так, россияне бросили в бой более 2 тысяч единиц бронетехники и около 500 артсистем.

Напомним, несколько дней назад в ВСУ прогнозировали, что Купянск россияне хотели бы использовать в качестве плацдарма для того, чтобы дальше наступать на Изюм, Чугуев и другие города в этом направлении, но сейчас у них нет такой возможности.