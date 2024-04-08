Навіщо росіяни знову розпочали ядерний шантаж на ЗАЕС

Російські окупанти на ЗАЕС. Фото: "Енергоатом"

Інциденти з дронами на території Запорізької атомної станції на кшталт того, який стався 7 квітня, будуть продовжуватися і надалі. Росія хоче закріпити ЗАЕС за собою і дискредитувати Україну в очах Заходу, звинувачуючи у можливості ядерної катастрофи саме нашу державу.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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"На жаль, подібні інциденти (з дроновими атаками на територію Запорізької атомної. — Ред.) будуть повторюватися", — упевнений Дмитро Снєгирьов.

Він зазначив, що росіяни, скоріш за все, будуть використовувати цей фактор як спробу тиску — не на Україну навіть, а на країни Заходу, лякаючи їх техногенною катастрофою "з вини України".

Навіщо це потрібно росіянам

Цим росіяни намагатимуться досягти двох цілей.

"По-перше, це спроба закріпити Запорізьку атомну електростанцію за собою. По-друге, це дискредитація України в очах західних партнерів", — пояснив експерт.

Нагадаємо, 7 квітня на території ЗАЕС здетонував безпілотник. У ГУР, коментуючи інцидент, заявили, що завдавати ударів, зокрема імітаційних, по станції — це постійна злочинна практика окупантів, а Україна до цих провокацій не причетна.

Як розповіли у МАГАТЕ, внаслідок атаки не було виявлено пошкоджень систем, які мають критичне значення для ядерної безпеки або безпеки території станції.