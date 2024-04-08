Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Навіщо росіяни знову розпочали ядерний шантаж на ЗАЕС arrow

Навіщо росіяни знову розпочали ядерний шантаж на ЗАЕС

8 квітня 2024 21:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Навіщо росіяни знову розпочали ядерний шантаж на ЗАЕС
Російські окупанти на ЗАЕС. Фото: "Енергоатом"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Інциденти з дронами на території Запорізької атомної станції на кшталт того, який стався 7 квітня, будуть продовжуватися і надалі. Росія хоче закріпити ЗАЕС за собою і дискредитувати Україну в очах Заходу, звинувачуючи у можливості ядерної катастрофи саме нашу державу.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

Дрони на ЗАЕС — разова акція чи буде продовження?

"На жаль, подібні інциденти (з дроновими атаками на територію Запорізької атомної. — Ред.) будуть повторюватися", — упевнений Дмитро Снєгирьов.

Він зазначив, що росіяни, скоріш за все, будуть використовувати цей фактор як спробу тиску — не на Україну навіть, а на країни Заходу, лякаючи їх техногенною катастрофою "з вини України".

Навіщо це потрібно росіянам

Цим росіяни намагатимуться досягти двох цілей.

"По-перше, це спроба закріпити Запорізьку атомну електростанцію за собою. По-друге, це дискредитація України в очах західних партнерів", — пояснив експерт.

Нагадаємо, 7 квітня на території ЗАЕС здетонував безпілотник. У ГУР, коментуючи інцидент, заявили, що завдавати ударів, зокрема імітаційних, по станції — це постійна злочинна практика окупантів, а Україна до цих провокацій не причетна.

Як розповіли у МАГАТЕ, внаслідок атаки не було виявлено пошкоджень систем, які мають критичне значення для ядерної безпеки або безпеки території станції.

ЗАЕС
окупанти
Дмитро Снєгирьов
дрони
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку