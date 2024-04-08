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Зачем россияне снова начали ядерный шантаж на ЗАЭС

8 апреля 2024 21:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Зачем россияне снова начали ядерный шантаж на ЗАЭС
Российские оккупанты на ЗАЭС. Фото: "Энергоатом"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Инциденты с дронами на территории Запорожской атомной станции, вроде произошедшего 7 апреля, будут продолжаться и дальше. Россия хочет закрепить ЗАЭС за собой и дискредитировать Украину в глазах Запада, обвиняя в возможности ядерной катастрофы именно наше государство.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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"К сожалению, подобные инциденты (с дроновыми атаками на территорию Запорожской атомной. — Ред.) будут повторяться", — уверен Дмитрий Снегирев.

Он отметил, что россияне, скорее всего, будут использовать этот фактор как попытку давления — не на Украину даже, а на страны Запада, пугая их техногенной катастрофой "по вине Украины".

Зачем это нужно россиянам

Этим россияне постараются достичь двух целей.

"Во-первых, это попытка закрепить Запорожскую атомную электростанцию за собой. Во-вторых, это дискредитация Украины в глазах западных партнеров", — пояснил эксперт.

Напомним, 7 апреля на территории ЗАЭС сдетонировал беспилотник. В ГУР, комментируя инцидент, заявили, что наносить удары, в том числе имитационные, по станции — это постоянная преступная практика оккупантов, а Украина к этим провокациям не причастна.

Как рассказали в МАГАТЭ, в результате атаки не было обнаружено повреждений систем, имеющих критическое значение для ядерной безопасности или безопасности территории станции.

ЗАЭС
оккупанты
Дмитрий Снегирев
дроны
война в Украине
Россия

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