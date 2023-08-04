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"Наводять жах на ворога": Залужний показав успішну роботу ЗСУ в Авдіївці

4 серпня 2023 13:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Наводять жах на ворога": Залужний показав успішну роботу ЗСУ в Авдіївці
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сили оборони України ефективно працюють на усіх ділянках фронту. 
Зокрема, на Сході в районі Авдіївки, знищуючи живу силу та військову техніку ворога. 

Успішну роботу танкістів ЗСУ показав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

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На цій ділянці фронту, зокрема, працюють танкісти 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. 

"Наводять на ворога жах і трепет злагодженими діями та точним вогнем", — охарактеризував роботу захисників Залужний. 

За словами військових, ефективно виконувати завдання допомагає злагоджена взаємодія з піхотою та постійна підтримка аеророзвідки.

Нагадаємо, російські загарбники намагалися атакувати позиції ЗСУ в районі Мар'їнки та Авдіївки. Однак, Сили оборони успішно відбили всі ворожі атаки.

Додамо, що 3 серпня Сили оборони України продовжували наступ щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли на окремих з них просування вперед. Суттєво ускладнює наступальні дії велика кількість мін. 

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