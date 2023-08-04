ЗСУ відбили атаки росіян в районі Авдіївки та Мар'їнки

Представник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук. Фото: Генштаб

Російські загарбники намагалися атакувати позиції ЗСУ в районі Мар'їнки та Авдіївки. Однак, Сили оборони успішно відбили всі ворожі атаки.

Про це повідомив представник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону.

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"Противник вів безуспішні наступальні дії у північній і центральній частинах Мар’їнки. На Авдіївському напрямку здійснив безуспішні наступальні дії північніше та південно-східніше Авдіївки. Ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці", — зазначив Ковальчук.

І додав, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України закріплюються на досягнутих рубежах. На даній ділянці фронту тривають важкі бої.

Заява Ковальчука. Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 серпня Сили оборони України продовжували наступ щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли на окремих з них просування вперед. Суттєво ускладнює наступальні дії велика кількість мін.

Також ми писали, що аналітики ISW спрогнозували варіанти розвитку контрнаступу ЗСУ, назвавши з них один найбільш успішний. Він, зокрема, потребує постійної військової допомоги Заходу.