ЗСУ наступали на трьох напрямках та просунулися вперед, — ISW

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

Вчора, 3 серпня, Сили оборони України продовжували наступ щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли на окремих з них просування вперед. Суттєво ускладнює наступальні дії велика кількість мін.

Про це йдеться у матеріалі від Інституту вивчення війни ISW.

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Наступ ЗСУ

За словами Генштабу ЗСУ, українські військові продовжували наступальні дії на Бердянському (в районі кордону Запорізько-Донецької області) і Мелітопольському (на захід Запорізької області) напрямках. Також деякі чиновники стверджували, що захисники продовжували наступ на Бахмутському напрямку.

Як заявив полковник Микола Уршалович, ЗСУ вдалося просунутися на 650 метрів у тил ворога та пройти вздовж фронтової лінії на 1,5 км.

До того ж в інформаційному просторі РФ шириться інформація, що Сили оборони України просунулися в районі Микільського, що розташовується на заході Донецької області.

Що ускладнює наступ

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, контрнаступ ЗСУ не має обмеженого терміну та графіку.

Він додав, що російські оборонні рубежі вздовж фронту сильно заміновані. На деяких ділянках виявляється по три, чотири або п’ять мін на квадратний метр. Це суттєво ускладнює просування.

Нагадаємо, за останній тиждень ЗСУ активізували контрнаступальні дії на півдні. В той час росіяни, які мають проблеми з логістикою та озброєнням, почали відступати назад.

Додамо, що бригади ЗСУ, які проходили навчання у країнах НАТО, перестали використовувати у контрнаступі тактику США. Натомість повернулися до тієї, яку "знають краще".