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Наводил ракеты на Кривой Рог — СБУ задержала информатора российского "военкора"

8 мая 2024 12:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Наводил ракеты на Кривой Рог — СБУ задержала информатора российского "военкора"
Задержанный фигурант. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сотрудники Службы безопасности задержали агента российской ФСБ, который помогал врагу наводить ракеты на Кривой Рог. Среди главных целей противника были позиции противовоздушной обороны. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 8 мая.

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Что известно о фигуранте и его преступной деятельности

Отмечается, что злоумышленником оказался местный 27-летний житель Кривого Рога. Его действия корректировал российский военный корреспондент, входящий в медийный пул диктатора Путина и сотрудничающий с враждебной разведкой.

По указанию противника фигурант собирал данные о местах базирования радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов Днепропетровской области. Дополнительно он также отмечал на картах Google геолокацию украинских блокпостов и ремонтных баз военной техники.

Полученную информацию предатель планировал передать оккупантам через военкора.

Задержание фигуранта

Однако сотрудники СБУ вовремя задержали фигуранта, когда тот как раз проводил доразведку вблизи потенциальной цели. У него изъяли мобильный телефон с метками в электронных картах, а в доме автомат АК-74 с глушителями и патронами к нему.

Задержанному сообщили о подозрении. В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В Украине задержан предатель
Телефон задержанного. Фото: СБУ

 

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила сеть агентов федеральной службы безопасности России, которые готовили убийство Президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее СБУ задержала агента, который шпионил за военными аэродромами Вооруженных Сил в Донецкой области и передавал полученные данные военным ППК "Вагнер". Ему грозит до восьми лет заключения.

СБУ
война
Кривой Рог
правосудие
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ФСБ
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война в Украине
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