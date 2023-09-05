Назвала ЗСУ м’ясом: блогерка-мільйонник вскочила у скандал

Блогерка Тетяна Коряк. Фото: Іnstagram

Блогерка-мільйонник Тетяна Коряк вскочила у гучний скандал. Все через свої висловлювання про повномасштабну війну в Україні та воїнів ЗСУ.

Переписка відбувалася в соціальній мережі Instagram.

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Блогерка досить різко відповіла своїй підписниці щодо війни в Україні. Та написала, що їй боляче дивитися на дитину, яка постійно плаче за татом-військовим.

Блогерка, яка сама родом з Бахмута, на це відповіла, що ніхто не зобов'язаний йти захищати країну, як цей чоловік. Більш того, за її словами, якби вона була чоловіком, то ніколи б не взяла в руки зброю.

"Я не збираюся вбивати іншу людину ні під яким приводом. Це брудні ігри, в які залучають нас політики. Якби всі думали, як я, то війни не було б", — написала Коряк.

Також блогерка заявила, що в українських військових немає шансів у війні з російськими окупантами, бо більшість з них без досвіду.

"Кого зараз набирають? М'ясо? Щоб що? У воїнів немає шансів. Тупо геноцид народу. Як ви, с*ка, цього не бачите? Невже не можна переговорами все вирішити?" — написала блогерка.

Зауважимо, що після конфлікту блогерка закрила свою сторінку.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що закінчення війни залежить від багатьох факторів. За його словами, український народ буде боротися за свою незалежність стільки, скільки потрібно.

За його словами, на полі бою зараз є великі труднощі, проте Україна зможе досягти своєї мети та вийти на кордони 1991 року.