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Назвала ВСУ мясом: блогер-миллионник оскандалилась

5 сентября 2023 23:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Назвала ВСУ мясом: блогер-миллионник оскандалилась
Блогер Татьяна Коряк. Фото: Instagram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Блогер-миллионник Татьяна Коряк оскандалилась. Все из-за своих высказываний о полномасштабной войне в Украине и воинах ВСУ.

Переписка проходила в социальной сети Instagram.

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Блогер довольно резко ответила своей подписчице о войне в Украине. Та написала, что ей больно смотреть на ребенка, который постоянно плачет за папой-военном.

Блогер, которая сама родом из Бахмута, на это ответила, что никто не обязан идти защищать страну, как этот мужчина. Более того, по ее словам, будь она мужчиной, то никогда бы не взяла в руки оружие.

"Я не собираюсь убивать другого человека ни под каким предлогом. Это грязные игры, в которые вовлекают нас политики. Если бы все думали, как я, то войны не было бы", — написала Коряк.

Также блогер заявила, что у украинских военных нет шансов в войне с российскими оккупантами, потому что большинство из них без опыта.

"Кого сейчас набирают? Мясо? Чтобы что? У воинов нет шансов. Тупо геноцид народа. Как вы, с*ка, этого не видите? Неужели нельзя переговорами все решить?" — написала блогер.

Заметим, что после конфликта блогер закрыла свою страницу.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что окончание войны зависит от многих факторов. По его словам, украинский народ будет бороться за свою независимость столько, сколько нужно.

По его словам, на поле боя сейчас большие трудности, однако Украина сможет достичь своей цели и выйти на границы 1991 года.

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