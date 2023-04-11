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Росіяни посилили охорону одного з важливих об'єктів поблизу українського кордону

11 квітня 2023 12:00
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, що ворог побудував біля кордону з Україною
Ворог сконцентрував велику кількість систем ППО. Фото: Wikimedia commons
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

У Бєлгородській області неподалік міста Новий Оскіл росіяни створили велику базу зберігання боєприпасів. Для її охорони ворог посилив засоби контролю, зокрема  встановлення систем протиповітряної оборони.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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"Поблизу Нового Оскола росіяни створили нову військову базу. На її території ворог зосереджує у великій кількості ракетно-артилерійські боєприпаси", — сказав Селезньов.

При цьому, зазначив він, ця база знаходиться на такій відстані від нашого кордону, що наявні технічні засоби у ЗСУ не дістануть до неї.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"До того ж навколо цього арсеналу створено багаторівневу систему протиповітряної оборони, оскільки ворог розуміє нашу пряму зацікавленість у ліквідації такого роду об'єкту. Але це, думаю, лише справа часу", — зазначив Селезньов.

Що відбувається на українсько-російському кордоні

Російська влада вирішила не проводити в Курську і Бєлгороді традиційний парад на 9 травня. Бояться за безпеку учасників і глядачів.

Нагадаємо, ввечері 30 березня у російському Бєлгороді сталася чергова "бавовна". У центрі міста пролунало дев'ять потужних вибухів.

Нещодавно у російському Бєлгороді стався вибух на газонасосній станції. Відомо про пошкодження саморобним безпілотником із вибухівкою газопроводу та резервуару для блакитного палива.

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