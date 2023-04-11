Стало відомо, що ворог побудував біля кордону з Україною

Ворог сконцентрував велику кількість систем ППО. Фото: Wikimedia commons

У Бєлгородській області неподалік міста Новий Оскіл росіяни створили велику базу зберігання боєприпасів. Для її охорони ворог посилив засоби контролю, зокрема встановлення систем протиповітряної оборони.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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"Поблизу Нового Оскола росіяни створили нову військову базу. На її території ворог зосереджує у великій кількості ракетно-артилерійські боєприпаси", — сказав Селезньов.

При цьому, зазначив він, ця база знаходиться на такій відстані від нашого кордону, що наявні технічні засоби у ЗСУ не дістануть до неї.

Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"До того ж навколо цього арсеналу створено багаторівневу систему протиповітряної оборони, оскільки ворог розуміє нашу пряму зацікавленість у ліквідації такого роду об'єкту. Але це, думаю, лише справа часу", — зазначив Селезньов.

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