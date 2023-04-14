Звільнення Криму: чи зможе ЗСУ висадити десант

Українські морпіхи на навчаннях. Фото: 1 окремий батальйон морської піхоти/Facebook

Командування російських окупаційних військ хвилюється, що ЗСУ можуть провести висадку десанту на Кримське узбережжя. З цією метою ворог масово зводить різного роду укріплення та загороджувальні споруди.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-Морських Сил Владислав Селезньов.

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"Росіяни хвилюються за наступ ЗСУ. Між тим ніде у відкритих джерелах я не бачив, що українські Сили оборони мають стільки ресурсів для проведення морської десантної операції", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

Якщо подивитися на специфіку створення укріплень, продовжив він, то вони будують їх на Заході та Північному Заході Криму. Це, відповідно, — Сакський і Чорноморський райони.

За словами військового експерта, українські Сили оборони для проведення десантної операції володіють засобами у вигляді одного середнього десантного корабля і все. Адже єдиний, який був у складі ВМС, великий десантний корабель залишився в окупованому росіянами кримському Донузлаві.

Що стосується можливості використання маломірних суден, припустив Селезньов, то їх треба багато.

"А необхідно під час такої операції перекинути велику кількість особового складу і бронетехніки. Але такої технічної можливості у нас наразі немає. Росіяни ж, схоже, дують на холодну воду, намагаючись спрогнозувати рівень загрози для себе і створити перешкоди для будь-якого варіанту розвитку ситуації", — резюмував Селезньов.

Як росіяни готуються обороняти Крим

В тимчасово окупованому Криму окупанти масово закривають пляжі. Заборонено купатися в селах Штормове і Попівка на заході Сакського району Криму на узбережжі Чорного моря та в місцевих озерах. Раніше на цих пляжах окупанти викопали десятки кілометрів окопів і розставили артилерію в Криму. Такі кроки ворог робить перед очікуваним контрнаступом ЗСУ.

За словами постійної представниці президента України в Криму Таміли Ташевої, Київ, найімовірніше, повертатиме окупований півострів військовим шляхом. Переговорів щодо цього не буде.

