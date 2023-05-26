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Названа истинная причина ухода "Вагнера" из Бахмута

26 мая 2023 10:31
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Выяснилось, почему ППК "Вагнер" покидает Бахмут.
Наемник ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. Фото: росСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Подразделения частной военной компании "Вагнер", которую связывают с "поваром Путина" Евгением Пригожиным, покидают Бахмут на ротационной основе. Это обусловлено катастрофическими потерями, которые ЧВК понесла в боях при попытке оккупировать город.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил, капитан I ранга Военно-морских сил Украины Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Это не вывод, а ротация. Поскольку подразделения "Вагнера" очень сильно потрепаны нашими подразделениями в боях", — сказал Селезнев.

Когда Пригожин, добавил Селезнев, говорит, что было убито 20 тысяч его подопечных, то он лжет.

"Я думаю, можно говорить о безвозвратных потерях 85-тысячной группировки на уровне 40%, возможно, чуть больше. Соответственно, при таких условиях армия Пригожина нуждается в восстановлении сил и ресурсов. А для этого нужно выходить в тыл, в полевые лагеря и там уже пополнять ресурсы, проводить мероприятия по возобновлению боевой готовности", — объяснил военный эксперт.

Что произошло с "Вагнером"

Наемники ЧВК "Вагнер" начали покидать территорию города Бахмут. На их место заходят подразделения российских регулярных войск, которые воюют на территории Украины.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что в России нужно объявить военное положение и провести полную мобилизацию. Владелец ЧВК "Вагнер" призывает РФ превратиться в Северную Корею.

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