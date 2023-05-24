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Військовий розповів, скільки треба військ для атаки через кордон РФ

24 травня 2023 10:40
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Військовий оцінив наслідки атаки через кордон РФ
Російські добровольці на Бєлгородщині. Фото: Telegram
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Бойовий вихід підрозділів ЗСУ через кордон Російської Федерації з подальшим наступом матиме ефект, якщо збільшити кількість військових. Хоча б до рівня бригади.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

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Петро Черник
Петро Черник. Фото: УФОТО

"За великим рахунком, рейд (у Бєлгородську область 22 травня легіону "Свобода Росії". — Ред.) є доволі успішною операцією з тактичної точки зору", — сказав Черник.

За його словами, хоча прорив і був здійснений не на велику глибину, але все ж таки пройшов на ворожу територію. 

"А якщо брати до уваги, що прорвалася бронетехніка, то це неймовірно серйозно", — констатував військовий експерт.

У контексті цього Черник наголосив, що для того, щоб був великий воєнний масштаб і ефект, треба мати для прориву хоча б одну механізовану бригаду, батальйон. 

"Те, що прорвалися бронетехніка та безпілотники, це  добре, адже наразі Російська Федерація зазнала дуже серйозних іміджевих втрат", — зауважив полковник ЗСУ.

Що відбулося на кордоні з РФ

У Бєлгородській області у понеділок, 22 травня, пролунали вибухи. Місцеві соцмережі заявляють про те, що українські танки нібито перетнули кордон. На відео, яке розповсюдили легіон "Свобода Росії", "російський добровольчий корпус", місцеві соцмережі, були показані дорожні знаки, що вказують на наближення до таких російських населених пунктів, як Любимівка, Безлюдівка та Чуровичі.

За словами колишнього спікера Генерального штабу ЗСУ Владислава Селезньова, Україна веде справедливу визвольну війну проти російських окупантів. А отже, будь-які форми і методи знищення ворога, не заборонені Міжнародними конвенціями, дозволені для досягнення поставленої цілі — перемоги.

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