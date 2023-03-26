"Не дали ворогу прорвати оборону": у ЗСУ розповіли про бої у Бахмуті

ЗСУ завдають нищівних ударів окупантам в районі Бахмута

Українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію у районі Бахмута, попри те, що бої тривають. ЗСУ не дали ворогу ніде прорвати оборону.

Про це розповів речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Яка ситуація в Бахмуті

Він зазначив, що ситуація у Бахмуті складна, проте її вдалося стабілізувати.

"Вчора було по всьому Бахмутському фронту 18 штурмів, сьогодні було 17. До того було від 35 до 50 і більше. Проте це потребує детальнішої верифікації, аналізу. Можливо, це у ворога йде маневр резервами їхніми. Вогонь поки що він веде такий же щільний по Бахмутському напрямку — 268 обстрілів було всього", — сказав Череватий.

За його словами, за добу наші захисники на Бахмутському напрямку знищили танк, декілька одиниць артилерії, два безпілотники, ротний командно-спостережний пункт та десять польових складів боєкомплектів ворога.

Череватий додав, що на Лимансько-Куп'янському напрямку ворог активізував артилерію, тому обстріли там не припиняються. За останню добу окупанти завдали 370 ударів зі ствольної та реактивної артилерії. Наші військові на цьому напрямку відбили десять атак росіян.

"Ми не дали ворогу ніде прорвати нашу оборону. Не дали йому досягнути якогось значного успіху у стратегічній наступальній операції", — підсумував речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Нагадаємо, 22 березня Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку. Глава держави заслухав доповіді та вручив нагороди військовим.

З цього приводу російські пропагандисти почали "вкидати" та поширювати ще більше фейків про оборону міста-фортеці. В результаті вони вже самі заплуталися і не знають, як український президент приїхав у Бахмут, якщо, за їхніми словами, все місто "контролюють росіяни".