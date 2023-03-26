"Не дали врагу прорвать оборону": в ВСУ рассказали о боях в Бахмуте

ВСУ наносят сокрушительные удары оккупантам в районе Бахмута

Украинским военным удалось стабилизировать ситуацию в районе Бахмута, несмотря на то, что бои продолжаются. ВСУ не дали врагу нигде прорвать оборону.

Об этом рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Какая ситуация в Бахмуте

Он отметил, что ситуация в Бахмуте сложная, однако ее удалось стабилизировать.

"Вчера было по всему Бахмутскому фронту 18 штурмов, сегодня было 17. До этого было от 35 до 50 и более. Однако это требует более детальной верификации, анализа. Возможно, это у врага идет маневр их резервами. Огонь пока он ведет такой же плотный, по Бахмутскому направлению — 268 обстрелов было всего", — сказал Череватый.

По его словам, в сутки наши защитники на Бахмутском направлении уничтожили танк, несколько единиц артиллерии, два беспилотника, ротный командно-наблюдательный пункт и десять полевых складов боекомплектов врага.

Череватый добавил, что на Лиманско-Купянском направлении враг активизировал артиллерию, поэтому обстрелы там не прекращаются. За последние сутки оккупанты нанесли 370 ударов со ствольной и реактивной артиллерии. Наши военные в этом направлении отразили десять атак россиян.

"Мы не дали врагу нигде прорвать нашу оборону. Не дали ему добиться какого-то значительного успеха в стратегической наступательной операции", — подытожил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Напомним, 22 марта Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении. Глава государства заслушал доклады и вручил награды военным.

По этому поводу российские пропагандисты начали вбрасывать и распространять еще больше фейков об обороне города-крепости. В результате они уже сами запутались и не знают, как украинский президент приехал в Бахмут, если, по их словам, весь город "контролируют россияне".