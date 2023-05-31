Депутат Держдуми РФ закликав обстрілювати Шебекіно

Депутат російської Держдуми Андрій Гурульов. Фото: росЗМІ

Депутат російської Держдуми Андрій Гурульов закликав бомбити місто Шебекіно в Бєлгородській області. Він пропонує обстрілювати керованими бомбами.

Про це Андрій Гурульов сказав в програмі російського пропагандиста Володимира Соловйова.

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Гурульов запропонував розпочати точкові бомбардування Шебекіно. Він сказав, що дії "РДК" та легіону "Свобода Росії" створюють напружену ситуацію в Бєлгородській області. За його словами, це змушує перекинути туди російські війська з території України.

"Треба точково бомбардувати Шебекіно, керованими бомбами, авіація розбереться", — заявив Гурульов.

Російський пропагандист Соловйов погодився з ним. Він сказав, що потрібно роздати "розсердженим чоловікам" зброю та "забирати Харківську губернію".

Нагадаємо, російська сторона вкотре заявляє про обстріл міста Шебекіно. Цього разу влада Бєлгородської області РФ навіть говорить про наявність постраждалих цивільних осіб.

Також ми писали, що російські ЗМІ опублікували відео, на якому губернатор Бєлгородської області сказав, що потрібно захопити Харків. На його думку, це найкращий спосіб створити спокій для регіону.

Додамо, бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" продовжують операцію звільнення у Бєлгородській області. Через це з кількох прикордонних з Україною селищ втекла російська влада.