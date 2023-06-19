Биокомары возвращаются: в России заявили о том, что США выращивают боевых клещей

Генерал ВС РФ Игорь Кириллов рассказывает о новых происках коварного Запада. Фото: росСМИ

Российская пропаганда в очередной раз воскресила свою старую байку о боевых комарах и биологическом оружии, обогатив ее новыми душераздирающими подробностями. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил о том, что американские биолаборатории на территории Украины якобы выращивают еще и боевых клещей.

Заявления генерала Кириллова опубликовала в понедельник, 19 июня, пресс-служба российского Минобороны.

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Как утверждает генерал Кириллов, американских разработчиков биооружия якобы интересуют не только клещи, но и кровососущие насекомые вообще.

"Проводимые в США исследования переносчиков носят выраженный военно-прикладной характер, в ходе которых ведется поиск оптимальных условий, при которых достигается наибольшая эффективность применения инфицированных кровососущих насекомых и клещей", — заявил он.

По его словам, "в качестве полигона для отработки возможных сценариев" США используют территорию других государств. В частности, после подрыва Каховской ГЭС, в котором Россия цинично обвиняет Украину, в Херсонской области якобы могут активизироваться пресловутые биокомарыю

"После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, в первую очередь — лихорадки Западного Нила", — пугает российскую публику генерал Кириллов.

Комары с доставкой

Впрочем, сами биокомары долететь до места, где можно укусить российских военнослужащих, по всей видимости, не способны. Во всяком случае, Игорь Кириллов утверждает, что США якобы пришлось изобрести специальный БпЛА, "предназначенный для распространения в воздухе зараженных комаров".

"Беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер с насекомыми и высвобождать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой, как малярия", — фантазирует российский генерал.

Биооружие против "англосаксов"

Напомним, в последнее время тема биологического оружия снова начала будоражить воображение кремлевских "стратегов". Так, на прошлой неделе член комитета Госдумы по обороне, генерал ВС РФ Андрей Гурулев призвал российских ученых создать биооружие против "англосаксов".

Таким образом генерал Гурулев отреагировал на сообщения кремлевских СМИ о том, что США якобы разместить биолабораторию в норвежской арктической зоне неподалеку от Мурманска.

"Если такая ситуация сложилась, нам нужно самим садиться, нашим ученым, и разрабатывать такое же оружие против англосаксов. Они специально изучают генофонд каждого народа и под генофонд пытаются сделать то оружие, которое этот народ уничтожит. Надо заняться англосаксами — они главный враг", — заявил Гурулев.

Напомним, ранее генерал Гурулев предлагал обстреливать управляемыми бомбами российское Шебекино, а также вернуть сталинские репрессии.

Что касается его единомышленника Игоря Кириллова, то в предыдущий раз генерал Кириллов фантазировал на тему биооружия чуть более месяца назад: в мае он обвинил в сотрудничестве с вымышленными биолабораториями США в Украине "крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, Merck".