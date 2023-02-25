Дружина військового рф обурена, що сімʼї збирають кошти на забезпечення мобілізованих — перехоплення розмови

Окупант хоче отримати поранення, аби потрапити додому

Українська розвідка перехопила чергову розмову, де окупанти хочуть втекти додому та жаліються на те, що до них не доходить ніяка військова допомога. Дружина військовослужбовця рф обурена, що сімʼї збирають кошти на забезпечення мобілізованих.

Відповідну розмову оприлюднило Головне управління розвідки МО України.

Окупант хоче втеткти додому

На початку розмови окупант розповідає, як йому один з військових пропонував 60 тисяч за травму, аби піти у відпустку на пів року.

"Сломайте мне пятку…она долго заживает, ну чтобы домой съ*баться где-то на полгода", — йдеться у розмові.

Окрім того, російський військовий розповідає про те, що військовослужбовців з інших батальйонів відправляють до них як покарання.

"С других батальйонов отправляют к нам в наказание, прикинь? Мы самая оху*вшая линия по которой х*ярит день и ночь. И комбат у нас п*дарас. Он-то живёт в доме, мы пока здесь, вот на этих позициях, получается, уже второй месяц, он всего лишь два раза был!" — розповів окупант.

Обурення дружини

Дружина військовослужбовця рф обурена, що сімʼї збирають кошти на забезпечення мобілізованих.

"Я все понимаю, да, что это наши мужики, что нужно помочь им, но простите б*ять, это же не мы вас туда отправили. Почему вас ничем не снабжают? Почему б*ять, я буду снабжать армию россии, я вообще не понимаю", — обурюється російська дружина.

Вона також розповідає про намір зібратися дружинами мобілізованих і вияснити у керівництва, чому до їхніх чоловіків на передову нічого із забезпечення не доходить.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка оприлюднила перехоплену розмову, де дружина російського окупанта не розуміє, як Україна буде розплачуватися з Європою за надану військову допомогу. Крім того, вона шокована, що її чоловік вбивав українських дітей.